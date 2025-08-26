Konya’da Cinayet Şüphelisi Mısır Tarlasında Yakalandı

BABA VE OĞULUNUN CİNAYETİNDE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konya’da bir baba ile oğulun silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesi sonrası cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında tespit edildi. Olay, Karatay ilçesinin Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta geçtiğimiz gün sabah saat 08.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesinde parkedilmiş olan 51 AEL 448 plakalı otomobile binerken silahlı saldırıya uğradı. Baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan oğlu Servet Koçyiğit, getirildiği Konya Şehir Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Olayın ardından Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, cinayetin şüphelisinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelinin muhtemel saklanma adreslerini belirleme çalışmalarında, Hıdır A.’nın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi’nde bulunduğunu saptadı. Mahallede yapılan tarama sırasında şüpheli, bir mısır tarlasında saklanırken yakalandı ve gözaltına alındı.

PNOTANADI NEDEN ÇOCUĞU VURDUN?

Zanlı, sağlık muayenesi için Konya Numune Hastanesi’ne götürülürken, “Neden çocuğu öldürdün?” sorusuna “Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım” şeklinde yanıt verdi. Hıdır A., daha sonra emniyete götürülerek ifadesi alındı.