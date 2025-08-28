Haberler

Konya’da Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya’da baba ve oğlunu öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi. Olay, pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesine park edilen 51 AEL 448 plakalı araca bindikleri sırada silahlı saldırıya maruz kaldı.

BABA VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Silah ateşinin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Servet Koçyiğit ise Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığında kurtarılamadı. Yapılan polis çalışmaları sonucunda cinayetle bağlantılı olarak şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu tespit edildi. Ekipler, Hıdır A.’nın muhtemel adreslerini belirleyerek, Onu merkez Karatay ilçesinin Çatalhüyük Mahallesi’nde buldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mahallede gerçekleştirilen inceleme sırasında Hıdır A., bir mısır tarlasında saklanırken ele geçirildi ve gözaltına alındı. Hıdır A., sağlık kontrolünden geçirilmesi için Konya Numune Hastanesi’ne gönderildi ve ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Hıdır A. ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan yakınları G.A., O.A., C.A., M.A. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

