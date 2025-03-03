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Konya’da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

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OLAYIN DETAYLARI

Konya’da, eski eşini yaralayan ve onunla yaşayan kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı. Olay, Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Özgür Ç. (43), boşandığı eski eşi Şüheyda A. (37) ve onun birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu (42) ile bir sitenin bahçesinde karşılaştı. Tartışma esnasında Özgür Ç., yanındaki tabancayla Şüheyda A. ve Faruk Öksüzoğlu’nu vurdu. Bu saldırıda ağır yaralanan Faruk Öksüzoğlu, olayın ardından hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçmayı başaran şüpheli Özgür Ç. ise, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme değerlendirmesi sonunda katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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