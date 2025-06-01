Konya’da Çocuk Düşme Anı Kamerada

Kazanın Detayları

Konya’da 2 yaşındaki bir çocuğun, apartmanın 5’inci katından düşme olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, merkez Karatay ilçesindeki Köprübaşı Mahallesi’nde, saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 2 yaşındaki O.K.G., anne ve babasına ait iş yerinde bulunduğu sürede babaannesinin evinde kalıyordu.

Düşme Anı ve Sonrası

İddialara göre, babaanne ve hala evde uyudukları esnada çocuk, apartmanın 5’inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansa alınarak Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun durumu ağırdı ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Düşme anı ise olay sırasında çevreye yerleştirilen güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.