Konya’da Çocuk İstismarı: Şüpheli Tutuklandı

AİLENİN HASTANE BAŞVURUSU VE ŞÜPHELERİ

Konya’nın Karatay ilçesinde bir aile, 10 Ağustos’ta 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan endişelenerek hastaneye başvurdu. Hastane kontrollerinde, çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Ailenin bu durumu rapor etmesi üzerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, konu hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Çocuğun yaşadığı mahalledeki yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve toplamda 500 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Soruşturma neticesinde, daha önce 11 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Özçelik’in küçük çocukla birlikte bir binaya girdiği ve çatıya çıktığı belirlendi. Özçelik, pazartesi akşamı evinde gözaltına alındı.

Emniyet teşkilatındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen Özçelik, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklandı. Olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, aile ve mahallenin duruma tepkisi de dikkat çekti.