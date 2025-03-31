Konya’da Çocukların Torpili Yangın Çıkardı

TORPİL YANGINI

Konya’da çocukların attığı torpil, yangına yol açtı. Olayda, apartmanın bahçesindeki kulübe tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 14.00 civarlarında merkez Selçuklu ilçesindeki Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti.

ALEVLERİN İÇİNDEKİ OLAY

Edinilen bilgilere göre, çocuklar apartmanın bahçesine torpil attı. Torpilin, bahçede bulunan odunlara isabet etmesi sonucu odunlar alev aldı ve bu alevler bitişikteki kulübeye sıçradı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma işlemi gerçekleştirdi.