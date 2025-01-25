Konya’da Çöken Binanın Eski Hali

KONYA’DA BİNA ÇÖKMESİ YAŞANDI

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, saat 20.10 civarında, Beyşehir Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina aniden yıkıldı. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 14 daireli binanın yıkılması, mahallede büyük bir korkuya yol açtı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler, göçük altında kaldığı düşünülen 2 kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, binanın daha önceki durumu ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Binanın eski ve dayanıksız yapısı, dikkat çekti.

KOLON KESME İDDİALARI

Binanın çökme sebebi henüz netleşmemiş olsa da, zemin kattaki balıkçı dükkanında yapılan genişletme çalışmaları kapsamında kolonların kesildiği yönündeki iddialar öne çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından titizlikle araştırıldığını belirtti. Yerlikaya, “Her türlü ihmal ve kusur tespit edilip, gereken yapılacak.” şeklinde konuştu.

Yıkılma öncesi, zemin katında yeni açılan bir balıkçı dükkanının bulunduğu binadan rahatsız edici sesler duyulmaya başlandı. Bu sesleri fark eden Suriye uyruklu Ali Hüseyin, binadaki tüm zillere basarak sakinleri uyardı ve insanların tahliye olmasını sağladı. Hüseyin, durumu, “Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı.” sözleriyle aktardı.