Konya’da Çöken Binayla İlgili 6 Tutuklama

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Konya’da dört katlı binanın çökmesi nedeniyle sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan altı şüpheli tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda sorumluluğu bulunduğu öne sürülen iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki sayının altıya yükseldiğini duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için çevik kuvvet eşliğinde Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler arasında balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilatını yapan Volkan D. yer alıyor. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı bu altı şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Uzman bilirkişi heyetinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö’nün binanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıkları ifade edildi. Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Taşoluk Apartmanı, 24 Ocak’ta çökmüş; bu trajik olay sonucunda enkazdan üç kişi kurtarılmış, iki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada dört kişi gözaltına alınmıştı.