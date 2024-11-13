“Konya’da Çöpte Bebek Bulundu”

OLAYIN YERİ VE ZAMANLARI

Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan korkunç bir olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Çöp konteynerine çöp atmaya giden insanlar, çöp kutusundan gelen bebek sesiyle karşılaştı. Bu durumu fark eden mahalleli hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

ÇÖPTEN BULUNAN BEBEK

Mahalle sakinleri, çöpten bir kız bebeği çıkarmayı başardı. O sırada olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde bebeğin sabah erken saatlerde dünyaya geldiği belirlendi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Bebeği çöpe atan kişilerin bulunması için polis ekipleri araştırma başlattı. Mahalle sakinlerinden Ramazan Mankır, olaya ilişkin şunları söyledi: “Benim kiracım çöpe gitmiş, orada bebek sesi duymuş. Eşime durumu haber vermiş. Hanımım gelmiş, çıkarmayı başaramamış, sonra komşuyu çağırmış. O kadın bebeği çıkardıktan sonra polise haber verdik ve ambulans geldi.”

“Çocuk arayan insanlar var, ama bazıları bulup çöpe atıyor” ifadesini de ekleyen Mankır, yaşanan olay karşısındaki üzüntüsünü dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Salime Şimşek ise, “Sabah bir komşumuzun kiracısı çöp atarken çöp kutusunun içinde çocuk görmüş. Bize haber verdi, benim kiracım da bebeği battaniyeye sardı. 112’yi arayarak durumu bildirdik, sağlıkçılar bebeği götürdü” diyerek süreci anlattı.