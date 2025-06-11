Konya’da derslere katılan T. Özdemir

HEDEFİNE ULAŞTI

Konya’da, 51 yaşındaki Tülay Özdemir, oğlu ile 3 yıldır aynı üniversitede eğitim alarak çevresine ve öğrencilere örnek oluyor. 18 yaşında kazandığı edebiyat fakültesine annesinin sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyen Özdemir, evlendikten sonra 3 çocuk sahibi oldu. Oğlunu motive etmek ve yarım kalan hayalini gerçekleştirmek amacıyla, 2022 yılında üniversite sınavına girdi ve başarılı oldu. Özdemir, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazanırken, oğlu Hukuk Fakültesini tercih etti. Eğitimlerini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmayı hedefliyor.

ENERJİLERİ BİRBİRİNİ DESTEKLİYOR

Torun sahibi olan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar sonra yeniden üniversite okuma fırsatı bulduğuna çok mutlu olduğunu ve bu heyecanla derslerini başarıyla geçtiğini belirtti. Sınav döneminde oğlunu motive etmek için bir rekabet ortamı oluşturduğunu aktaran Özdemir, “Üniversite okumak içimde hep bir ukdeydi. Kendime sürekli kızıyordum ‘Niye bıraktım?’ diyordum. Gazeteciliği çocukluğumdan beri severek hayalini kurdum, bu zamana denk geldi.” sözlerini kullandı. Öğrenciliğe dönmesi çevresinde şaşkınlık yarattığını ifade eden Özdemir, “Kayıt yaptırmaya geldiğimizde isimlerimize bakarak, yaştan dolayı şaşırdılar. ‘Öğrenci hanginizsiniz?’ sorusunu sorunca kendim yanıt verince, onların da yüzleri şaşkınlıkla doluydu.” dedi. Arkadaşları kendisinden 30 yaş küçük olmasına rağmen güzel bir iletişim kurduklarını vurguladı.

ANNE- OĞUL İLİŞKİSİ

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Özdemir, annesiyle öğrenci olmanın çok keyifli ve ilginç olduğunu dile getirdi. “Zaman zaman komik anlar yaşıyoruz.” diyerek, okul arkadaşlarının annesini çok sevdiğini ifade etti. Özdemir, “Anneme çok teşekkür ediyorum, beni motive etti. Annemle okul arkadaşı olmak çok güzel bir duygu. Birlikte derslerimize, sınavlarımıza gidiyoruz, kampüste karşılaştığımızda vakit geçiriyoruz.” şeklinde konuştu. Annesiyle daha rahat paylaşımlar yapabildiğini sözlerine ekledi.