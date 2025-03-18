Konya’da Devlet Övünç Madalyası Töreni

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN DÜZENLENEN TÖREN

Konya’da, şehit yakınları ve gaziler onuruna bir Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleştirildi. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, DSİ Konferans Salonunda yapıldı ve burada şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

VALİ AKIN’IN AÇIKLAMALARI

Törende bir konuşma gerçekleştiren Konya Valisi İbrahim Akın, “Şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri devletimizin en yüksek takdirlerinden biri olan, milletimizin sizlere duyduğu sonsuz şükranı temsil eden bu madalyalar, şehit ve gazilerimizin milletimize olan sadakatini gelecek nesillere anlatmaya devam edecektir” şeklinde ifadelerde bulundu.

TÖRENİN KAPANIŞI

Madalya dağıtımının ardından, etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törene, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve onların yakınları katılım sağladı.