Konya’da Doktor H.H.U. Soruşturma Geçiriyor

KADIN HASTASINA MUAYENE REDDİ

KONYA’daki Meram Devlet Hastanesi’nde çalışan göz doktoru H.H.U., muayene olmak için gelen kadın hastasını, kıyafetinin açık olduğu iddiasıyla muayeneyi reddetti. Doktor, “Teşhircileri muayene etmiyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, oldukça fazla tepki topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, bu olay üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakanlığın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK DE GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPTI

Konya Valiliği de sosyal medya aracılığıyla olayla ilgili yaptığı açıklamada, doktor hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği’ yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.