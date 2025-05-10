Konya’da Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

DOLANDIRICILIK OPERASYONU SONUÇLANDI

Konya merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan şüphelilerin 13’ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplamda 6 olayda 1 milyon 335 bin liralık dolandırıcılıkla ilgili detaylı bir çalışma başlatıyor.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTIYI BAŞLATTI

Hesap hareketlerini inceleyen polis, 89 milyon 250 bin liralık dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları belirlenen şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenliyor. Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Hakkari, İstanbul, Karabük, Mersin ve Samsun illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 16 şüpheli yakalanıyor.

TUTUKLAMA DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmesiyle birlikte 13’ü sulh ceza hakimliğince tutuklanıyor, diğer zanlılar ise serbest bırakılıyor. Bu gelişmeler, dolandırıcılıkla mücadele konusundaki kararlılık ve etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.