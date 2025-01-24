Konya’da Dört Katlı Bina Çöktü

Olayın Gelişimi

Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde bir bina çöktü. Bölge halkı durumu hemen yetkililere bildirdi.

AFAD Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İhbarın ardından olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kısa süre içerisinde gönderildi. Binada 3-4 kişinin olabileceği düşüncesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İçişleri Bakanı Bölgeye Hareket Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’daki çöken bina ile ilgili hızlı bir şekilde Konya’ya gidiyor.

Vali Akın’ın Açıklamaları

Konya Valisi İbrahim Akın, bu konu hakkında şu bilgileri aktardı: “Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı’nın çöktüğü yönünde bilgi aldı. Derhal, AFAD, 112, belediye ve sağlık ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. İçeriden gelen bilgilere göre, içeride 5 kişinin olduğu yönünde veriler elde ettik.” Vali Akın, bina ile ilgili kayıt çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanının Bilgileri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İçeridekilerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bina 1994 yılında ruhsat alınmış olup 14 daireden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı. Çöken binada bulunanların ya da çevreden gelenlerin durumuna ilişkin bilgi ediniliyor.

Kalabalığın Oluşma Durumu

Olay yerinde toplanan kalabalığa “sessiz olun” uyarısı yapıldı. Kalabalığın durumu, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

DMM’den Uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çöken bina ile ilgili resmi bilgi kaynaklarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Soruşturma Başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Çalışmalar tamamlandığında, uzman bilirkişi heyeti ile olay yerinde detaylı inceleme yapılacak.

Bakan Yerlikaya’dan Bilgilendirme

Bölgedeki incelemeleri devam ettiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bu akşam Konya Selçuklu ilçemizde çöken bina ile ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05’te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15’te bölgeye ulaşmıştır.” Olay yerine sevk edilen ekipler konusunda bilgi verildi ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.