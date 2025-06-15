Konya’da Drift Ve Kavga Yaşandı

OTOMOBİL DRİFTİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Konya’da bir otomobil sürücüsünün mahalle içerisinde drift yapması sonucu bir kişi bıçak yarası aldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 22.00 civarında Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Halide Hanım Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Z.A., 42 DM 001 plakalı otomobili ile mahalle arasında drift yaptı. Bu durumu fark eden mahalle sakinleri, gelen gürültülere tepki göstererek tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşünce Z.A., M.P.’yi bacağından bıçakladı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı M.P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından ele geçirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.