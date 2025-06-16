Konya’da Drift Yapan Sürücü Bıçaklandı

KAVGA VE BIÇAKLAMA OLAYI

Konya’da bir otomobil sürücüsünün mahalle içinde drift yapması sonucu çıkan olayda bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

DURUMUN TEPKİSİ VE KAVGA

Saat 22.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Halide Hanım Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, Z.A. 42 DM 001 plakalı aracıyla drift yaparken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bu tepkilerin ardından tartışma başladı ve içinde kavgaya dönüştü. Z.A., tartışma esnasında M.P.’yi bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.