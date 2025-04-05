Konya’da Dünür Cinayeti: 2 Ölü KONYA – Dünürler Arasında Tartışma Cinayetle Bitti. Şüpheli A.M.Ö., Tabancayla Saldırı Gerçekleştirdi. Olay Karatay’da Meydana Geldi. Soruşturma Sürüyor

KONYA’DA DÜNÜR CİNAYETİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konya’nın Karatay ilçesinde dünür oldukları belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bir sonla bitti. Tabancayla dünürünü öldüren şahıs, daha sonra ölen kişinin oğlu tarafından vurularak öldürüldü.

OLAYIN YAŞANDIĞI ANLAR

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 42 AOL 527 plakalı otomobille bir iş yerine gelen Osman Uyar, dünürü olduğu belirtilen Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Uyar, tabancayla Özbahar’ı vurarak iş yerinden ayrıldı.

İKİNCİ CİNAYET: OĞUL İNTİKAM ALDI

Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar’ın oğlu A.M.Ö., dışarı çıkan Osman Uyar’ı otomobilin içindeyken ateş ederek öldürdü. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi, ancak müdahalelere rağmen her iki şahıs da hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö., suç aleti tabancayla birlikte polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.