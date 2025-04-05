Konya’da Dünür Cinayeti Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

KONYA’DA DÜNÜR CİNAYETİ: ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya’nın Karatay ilçesinde iki dünür arasında çıkan tartışma kanlı bir cinayetle sonuçlandı. Olayda, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla dünürünü öldüren şahıs, ölen kişinin oğlu tarafından vurularak öldürüldü.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Dün saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi’nde meydana gelen olayda, A.M.Ö., aralarında husumet bulunan babası Mehmet Özbahar ile kayınbabası Osman Uyar’ı görüştürmek için cadde üzerindeki iş yerinde bir araya getirdi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Uyar, yanında bulunan ruhsatlı tabancayla dünürü Mehmet Özbahar’ı vurarak öldürdükten sonra iş yerinden ayrıldı.

KAYINBABASINI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Olay anında iş yerinde bulunan Özbahar’ın oğlu A.M.Ö., kayınbabası Osman Uyar’ı, olay yerine geldiği 42 AOL 527 plakalı otomobile binerken tabancayla vurarak öldürdü. Çok sayıda polis ekibinin olay yerine sevk edilmesinin ardından A.M.Ö., suç aleti tabancayla birlikte polise teslim oldu. 5 suç kaydı bulunan zanlı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Konya’da meydana gelen dünür cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, cinayetin detaylarına yönelik çalışmalar devam ediyor.