Konya’da Dünür Kavgası Cinayetle Bitti. A.M.Ö. Tabancayla Saldırganı Öldürdü. Olay Saat 14.00’te Karatay’da Meydana Geldi. Şüpheli Polise Teslim Oldu. Soruşturma Sürüyor

KONYA’DA DÜNÜRLER ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA ÇİFTE CİNAYETLE SONUÇLANDI

Konya’nın Karatay ilçesinde dünür oldukları belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma, trajik bir şekilde iki cana mal oldu. Tartışma sırasında tabancayla dünürünü öldüren şahıs, daha sonra ölen kişinin oğlu tarafından vurularak öldürüldü.

OLAY FEVRİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Yayın Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 AOL 517 plakalı otomobille bir iş yerine gelen Osman Uyar, burada dünürü olduğu belirtilen Mehmet Özbahar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Uyar, tabancasını çekerek Özbahar’ı vurdu ve iş yerinden ayrıldı.

OĞUL, BABASININ KATİLİNİ ARACIN İÇİNDEYKEN VURDU

Bu sırada iş yerinde bulunan Özbahar’ın oğlu A.M.Ö., Uyar’ın peşinden çıkarak otomobilin içindeyken ateş açtı. Uyar, ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi, ancak müdahalelere rağmen hem Özbahar hem de Uyar kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ OĞUL TABANCASIYLA POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, şüpheli A.M.Ö., suç aleti olan tabancayla birlikte kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

KONYA’DAKİ AİLE İÇİ ŞİDDET VAKASI YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI

Yaşanan bu olay, aile içi anlaşmazlıkların ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.