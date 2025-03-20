Konya’da Eğitime Ara Verildi Mi?

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE OKUL TATİLİ SORUSU GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu sıklıkla merak ediliyor. Konya’da okulların tatil olup olmadığı ise özellikle 20 Mart Perşembe günü büyük bir soru işareti oluşturuyor. Öte yandan Sivas’ta aynı tarih olan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kayseri’de de benzer şekilde Perşembe günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildi. Konya’nın bazı ilçelerinde de aynı karar alındı.

ETKİNLİKLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yapılan son değerlendirmelere göre, 20 Mart 2025 Perşembe günü Erzurum’da akşam saatlerinden itibaren ve Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren güçlü kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara, buzlanmaya ve dondurucu hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Doğu Karadeniz’in yüksek kısımlarında da güney ve güneybatıdan gelecek kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor.

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Meteorolojik raporlara göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç bölgelerde zirai don olayı yaşanmasına yol açabiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart Perşembe akşamından itibaren zirai don meydana gelebilir. Tarımsal faaliyet gösteren vatandaşların bu tehlikeye karşı dikkatli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı sıcaklık tahminlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

OKULLARA İLİŞKİN ÖNLEMLER VE DUYURU

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara karşı önleyici tedbirler alınacağı belirtildi. Bu kapsamda, 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara vermesine karar verildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Cihanbeyli ve Meram ilçelerinde de benzer kararlar alınırken, Ahırlı bölgesinde de eğitime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.