KONYA’DA EŞYA VE ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

HİZMETTE DEVAM İHALESİ

Konya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi eserler, esrar maddesi ve ruhsatsız bir tabanca ele geçiriliyor. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Beyşehir’de 12 Haziran 2025 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ARALARDA TARİHİ ESERLER DE VAR

Gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 550 gram kubar esrar, 1 adet markası ve seri numarası bulunmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 380 adet sikke, 7 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 21 adet tarihi eser objesi ve 17 adet 7.65 mm çapında fişek tespit ediliyor. Operasyon sonucunda ele geçirilen malzemelere el konuluyor, şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.