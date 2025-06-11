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KONYA’da Fenalaşan İsmail Can Ölü Bulundu

KİŞİ KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

Konya’da 71 yaşındaki İsmail Can, kaldırımda ölü bulundu. Yürüyüş yaparken fenalaştığı anlaşılan Can’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Mimar Emin Sokak’ta gerçekleşti. Saat 10.00 sıralarında, kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, İsmail Can’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Can’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaldırımı yürürken fenalaşıp hayatını kaybettiği belirlenen İsmail Can’ın kesin ölüm nedeni, ilerleyen otopsi işlemleriyle netlik kazanacak.

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