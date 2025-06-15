Konya’da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

GAZZE İÇİN KÜRESEL VİCDAN YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Konya’da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, Kılıçarslan Meydanı’nda başladı. Kalabalık, bayraklar ve sloganlar eşliğinde Mevlana Meydanı’na yürüdü.

ZEHİRLİ ZALİMLERE KARŞI DİRENİŞ DEVAM EDİYOR

Burada basın açıklaması yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, “tarihte en fazla bombanın atıldığı Gazze’de dünya tarihinin en büyük zalimlerine karşı direnişin devam ettiğini” vurguladı. Ceylan, “Direniş insanlıktan nasibi olan vicdanları yavaş da olsa, geç de olsa harekete geçirirken zalimlerin ve işbirlikçilerinin yıkılışını hızlandırıyor” ifadesini kullandı.

İNSANİ YARDIMLARLA ABUKALIK DELİNEBİLİR

Ceylan, yürüyüşün amacının Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek, ablukayı delmek ve insani yardımların ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. “Gazze’nin ilk kadın balıkçısının adı verilen ve vicdan hareketi olan Madleen Gemisi’nin yolculuğunu bir başlangıç olarak selamlarken katil siyonist çeteyi, terör devletini bir kez daha kınıyoruz” diyerek, “zulümlerinin hesabının er geç ama mutlaka sorulacağını” hatırlattı.