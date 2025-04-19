Konya’da “Gazze Ölüyor” Yürüyüşü Gerçekleşti

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Konya’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto göstermek amacıyla “Gazze Ölüyor Ayağa Kalk” adlı yürüyüş gerçekleştirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin öncülüğünde Kılıçarslan Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gedavet Parkı’na kadar yürüdü. ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, tekbir getirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Gedavet Parkı’nda grup adına konuşan İHH Konya Şubesi yöneticisi Harun Obayeri, insanlığın temel değerlerini savunmak için toplandıklarını dile getirdi. Gazze’nin, dünyanın gözleri önünde en büyük acıların yaşandığı yer olduğunu belirten Obayeri, “Ne acıdır ki Gazzeli kardeşlerimize yapılan sistematik bu soykırım normal bir durum gibi gösteriliyor. Maalesef vicdan sahipleri bile bu durumu kabullenmeye başladı ama biz bir halkı topyekun yok etmeye yönelik bu alçakça soykırımı lanetliyoruz. Diyoruz ki ‘Ey siyonist gözü dönmüş çocuk katili İsrail, hesap vereceksin'” sözlerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Obayeri, uluslararası toplumun Gazze’deki vahşete karşı acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Program, yapılan dua ile sona erdi.