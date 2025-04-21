Konya’da Genç Kavgasında Biri Yaralandı

Olayın Gelişimi

Konya’da meydana gelen olayda, gençler arasında bir tartışma sonrasında 17 yaşındaki H.V., 16 yaşındaki F.Ü. tarafından silahla yaralandı. Olay, Selçuklu ilçesindeki Işıklar Mahallesi’nde bulunan Ravza Parkı’nda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden başlayan tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü.

Silahın Kullanımı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte F.Ü., parkın yanında bulundurduğu iş yerinden bir silah temin ederek H.V.’yi bacağından vurdu. Olay sonrası yaralı genç ambulansa alınarak Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralı H.V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından kaçan F.Ü., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat ise devam ediyor.