Konya’da Genç, Rastgele Açılan Ateşle Yaralandı

GENÇ YARALANDI

Konya’da, arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen genç, bir otomobilden rastgele açılan ateşle yaralandı. Olay, Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi üzerinde, saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 19 yaşındaki S.T. arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada, 06 FHP 03 plakalı bir araçtan ateş açıldı. Bu esnada genç, bacağına ve kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralanma sonrası, ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı S.T., sağlık ekipleri tarafından yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

POLİS OLAYI SORUŞTURUYOR

Olayda kullanılan silahla ateş açan otomobil, Yazır Mahallesi Taylan Sokak üzerinde terk edilmiş olarak bulundu. Araç sürücüsü olduğu iddia edilen bir şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.