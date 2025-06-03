Konya’da Gençler Arasında Kavga: Bir Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’da gençler arasında yaşanan bir kavga üzücü bir şekilde sona erdi. 15 yaşındaki bir genç, bıçaklanarak yaralandı. Olay, Meram ilçesinde, Gazze Caddesi üzerindeki Yenice Parkı’nda saat 15.00 sularında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, gençler arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, bir kişi Ö.T. ismindeki genci bıçaklayarak yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay sonrası çevrede bulunan insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan 17 yaşında olduğu tespit edilen şüpheli ise, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı tahkikat başlatıldığı öğrenildi.