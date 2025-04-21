Konya’da Gençler Arasında Kavga Çıktı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Konya’da gençler arasında gerçekleşen tartışmada, 17 yaşındaki H.V., 16 yaşındaki şüpheli F.Ü. tarafından silahla yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi’nde yer alan Ravza Parkı’nda ortaya çıktı.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ VE SONUCU

Edinilen bilgilere göre, H.V. ile F.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu sırada F.Ü., parkın yakınındaki iş yerinden bir silah alarak H.V.’yi bacağından vurdu. Yaralı genç, ambulans ile Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ VE YARALININ DURUMU

Olay sonrasında kayıplara karışan şüpheli F.Ü., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı H.V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.