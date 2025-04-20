Konya’da Gençler Arasında Silahlı Kavga

Olayın Gelişimi

Konya’da gençler arasında yaşanan bir tartışmada, 17 yaşındaki H.V. bacağından vurularak yaralandı. Olay, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi’ndeki Ravza Parkı’nda saat 18.30 sularında gerçekleşti. H.V. ve 16 yaşındaki F.Ü. arasında hangi sebepten kaynaklandığı henüz belirlenemeyen bir tartışma başladı.

Tartışmanın Sonuçları

Tartışma kavgaya dönüşünce, F.Ü. parkın yakınında çalıştığı iş yerinden silah alarak H.V.’yi vurdu. Yaralı genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. F.Ü. olay sonrası kaçmaya çalıştı, ancak kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.