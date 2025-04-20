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Konya’da Gençler Arasında Tartışma Yaşandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Konya’da gençler arasında meydana gelen bir tartışma sonucu 17 yaşındaki bir genç silahla yaralandı. 16 yaşındaki şüpheli, olayın yaşandığı yer olan Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi’ndeki Ravza Parkı’nda, H.V. (17) ve F.Ü. (16) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı anlaşmazlık çıktı.

KAVGA VE SONUCU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü., parkın yanındaki çalıştığı iş yerinden temin ettiği silahla H.V.’yi bacağından vurdu. Yaralanan genç derhal ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. H.V.’nin sağlık durumunun iyi durumda olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan F.Ü., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

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