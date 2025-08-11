Haberler

Konya’da Gölet Borusu Tamiri Sırasında Ölüm

KONYA’DA GÖLET BORUSU TAMİRİ TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜ

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde yaşanan bir olayda, gölet borusunu onarmak için çalışan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Ayaslar Mahallesi’nde patlayan gölet borusunu tamir etme işine yardım eden Baki Koç, toprak altında kalmış bir büyük parça tarafından üzeri kapandı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, Koç’un toprak altından çıkarılması için hemen harekete geçti. 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine ulaştığında ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak, ne yazık ki Koç kurtarılamadı. Baki Koç’un cenazesi, Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

