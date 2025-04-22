Konya’da GSB Tarım Programı Başladı

GENÇLER İÇİN TARIMDA GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI BAŞLADI

Konya’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Hüyük Gençlik Kampında, “Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı” Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve genç tarım girişimcilerinin katılımıyla hayata geçirildi. Bu program, tarım alanında uzman genç girişimciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Açılış programında, gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar gerçekleştirmeleri için destek sağlanacak.

EĞİTİM PROGRAMI 10 GÜN SÜRECEK

Eğitim süreci 10 gün boyunca devam edecek olup gençler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitimler de alacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Hüyük Gençlik Kampı’nın tarım temalı olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. “Burası tarım temalı olarak faaliyetlerine başlamış bir kapımız. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen gençlerimizi tarım konusu ve tarım girişimciliği üzerine bir araya getiriyoruz. Şu anda özel olarak seçilen 50 kişilik genç grubumuz burada. Bu eğitim programı boyunca gençlerin tarım alanındaki projelerine birebir destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

TARIM GİRİŞİMCİLİĞİNE ÖZEL ÖNEM VERİLİYOR

Hükümetin tarım alanındaki projeleri önemini koruyor. Efendioğlu, “Tarım alanında gerçekleştireceğimiz çalışmalar bakanlığımız tarafından önemli bir yer tutuyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın talimatları doğrultusunda bu yıl tarım temalı özel bir gündem belirledik. Ümit ediyoruz ki buraya gelen gençler, kendi şehirlerine döndüklerinde birer tarım girişimcisi olacaklar” dedi. Katılımcı gençler arasında, yurt dışına meyve ve sebze ihraç edenler de bulunuyor. “Onların teknik bilgilerini artırmak ve yenilikçi tarım yöntemleriyle donatmak temel gayemiz” diye ekledi.

PRAKTİK EĞİTİMLER VE SAHA ZİYARETLERİ

Gençler, eğitim programı sırasında üniversitelerden gelen akademisyenlerden teorik eğitim alacak. Ayrıca, kamp alanındaki örtü altı tarım seralarında pratik uygulamalar gerçekleştirilecek. Efendioğlu, “Saha ziyaretlerimiz de olacak ve program sonunda gençler, kendi şehirlerine geri döndüklerinde burada öğrendiklerini hayata geçirecekler” ifadesini kullandı. Bu eğitimlerle gençlerin tarım girişimciliği konusunda yetkin hale gelmesi hedefleniyor.