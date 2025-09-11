Konya’da Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN YOĞUN DENETİMLER

Konya’da polis ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde okula gitmelerini sağlamak amacıyla sabah giriş ve öğle çıkış saatlerinde okul önleri ve çevresinde yoğun denetimler yapıyor. Trafik ekipleri, servis araçları ve okul çevresindeki tüm araçları tek tek kontrol ederken, asayiş ekipleri park ve bahçelerde denetimler gerçekleştiriyor. Bu sayede öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim alması amaçlanıyor. Farklı noktalarındaki eş zamanlı uygulamalarla hem öğrencilerin güvenliği hem de çevredeki düzen en üst seviyede tutuluyor.

KANTİLERİN DENETİMİ YAPILDI

Öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için okul kantinleri de denetimden geçti. Konya İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Tarım Müdürlükleri ve zabıta ekiplerinin katılımıyla birçok okul kantininde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin mevzuata uygunluğu yanı sıra, kantin çalışanlarının GBT ve suç kaydı incelemeleri de yapıldı.

GÜVENLİK ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA GELİYOR

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul ve çevrelerin trafik, asayiş ve kantin işletmeleri açısından eğitim süresince sürekli denetleneceğini belirtiyor. Çocukların eğitim hayatlarını güvenle sürdürebilmeleri için yapılan çalışmaların üst düzeyde tutulacağını ifade ediyor.