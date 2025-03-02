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Konya’da Hava Destekli Trafik Denetimi Başladı

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RAMAZAN AYI BOYUNCA HAVA DESTEKLİ DENETİMLER BAŞLADI

Konya’da, polis ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca sürecek olan hava destekli trafik denetimleri başlıyor. Edinilen bilgilere göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan süresince trafik yoğunluğunu kontrol altında tutmak ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla hava destekli denetimlere başlamış durumda.

DENETİMLERİN YERLERİ VE ZAMANLAMALARI

Özellikle yoğunluğun arttığı Otogar Kavşağı, Mobilyacılar Kavşağı ve Çevreyolu Caddesi üzerinde gerçekleşen denetimler, her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında dron desteğiyle havadan yürütülecek. Bu uygulama ile trafik akışını engelleyen noktalar anında tespit edilip müdahale edilecek. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak.

HEDEF KAZALARI ÖNLEMEK

Yetkililer, yapılan denetimlerin sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade ediyor. Vatandaşların trafik güvenliği için kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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