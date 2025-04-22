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Konya’da Hava Durumu İyi Olacak

SICAK HAVA KOŞULLARI KONYA’DA ETKİLİ OLDU

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava, Konya’daki hava sıcaklıklarını da değiştirmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini merak eden vatandaşlar, 23 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarını araştırıyor. Peki, 23 Nisan için Konya hava durumu nasıl olacak? Yağmur ihtimali var mı? İşte, detaylar…

23 NİSAN’DA KONYA’DA HAVA DURUMU

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Konya’da hava durumu oldukça elverişli geçecek. Sabah saatlerinde hafif serin bir hava hakimken, gün içerisinde sıcaklık yükselebilir ve parçalı bulutlu bir gökyüzü görülebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre:

Gündüz sıcaklığı: 25°C
Gece sıcaklığı: 12°C
Hava durumu: Parçalı bulutlu
Yağış ihtimali: Düşük, yağmur beklenmiyor
Rüzgar: Kuzeydoğudan hafif esintili
Nem oranı: Orta seviyede

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için Konya’daki hava şartları uygun olacak. Yağmur beklenmeyince kutlamalar rahat bir şekilde yapılabilecek.

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