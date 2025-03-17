Konya’da Husumetli Kuzenler Arasında Silahlı Kavga

SİLAHLI KAVGA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konya’nın Yunak ilçesinde, husumetli kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) yaşamını yitiriyor. Olay sonrası P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) jandarma tarafından gözaltına alınıyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, dün akşam saatlerinde Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası’nda meydana geldi. İsmail Çakıl ile P.Ç. yaylada karşılaştığında aralarında tartışma başlıyor. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. P.Ç. ve yanında bulunan D.Ç., av tüfeği ve tabanca ile İsmail ve oğlu Ömer insan Çakıl’a ateş ediyor. İsmail ve Ömer Osman Çakıl, kanlar içinde yere düşerken, şüpheliler olay yerinden kaçıyor.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GÖREVDEN AÇIKLANIYOR

Çevredekilerin 112 Acil Servis hattına yaptıkları ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Yapılan kontrolde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirleniyor. İsmail Çakıl ile oğlu Ömer Osman Çakıl’ın cesetleri, otopsi için morga kaldırılıyor. Gözaltına alınan P.Ç. ve D.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.