Konya’da İki Ayrı Kaza Meydana Geldi

MERMER VE TOMRUK YÜKLÜ TIRLARIN DEVRİLMESİ

Konya’da mermer blok ve tomruk taşıyan tırların devrilmesi sonucu meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beyşehir ilçe merkezinde gerçekleşen bir başka kazada da 2 kişi yaralandı.

BİRİNCİ KAZA: MERMER YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ

Edinilen bilgilere göre, Beyşehir-Antalya Çevreyolu üzerinde Seydişehir istikametine ilerleyen Y.K. yönetimindeki 42 B 2940 plakalı mermer yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırın içindeki mermer bloklar yol kenarına savrulurken, yaralanan sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Beyşehir-Konya Karayolu’nun 55. kilometresinde tomruk taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Beyşehir yönünden Konya’ya gitmekte olan 06 DDZ 572 plakalı tomruk yüklü tır, Kent Ormanı’nın yakınlarında ağaçlık alana devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı.

MOTOSİKLETİN YAYA ÇARPMA KAZASI

Ayrıca, Beyşehir ilçe merkezinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 80 yaşındaki bir kadın ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.