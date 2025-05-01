KONYA’DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

DEPREMLER KONYA’YI VURDU

Türkiye’de deprem riski en az olan bölgeler arasında bulunan Konya’da iki ayrı deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı ilk verilere göre, bu depremlerin merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesi olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE ŞİDDETİ

Yer kabuğunun yaklaşık 5.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 1.7 olarak kayıt altına alındı. Düşük şiddette gerçekleşen bu depremler, yerleşim yerlerine yakın bir mesafede oluştuğu için halkta kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Depremlerin derinliği 5.8 kilometre olarak açıklandı.

VATANDAŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Meydana gelen sarsıntılar, çevrede yaşayan bazı kişiler tarafından kısa süreli olarak hissedildi. Ancak bölgenin geniş bir kesimi, depremleri hissetmedi. Kısa süreli olan bu sarsıntı, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.