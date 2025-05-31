Konya’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

KAZA ANINDA İKİ ARAÇ ÇARPDI

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saat 22.00 civarında gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Karacadağ Mahallesi yönünden Kulu’ya doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 68 ACD 239 plakalı otomobil, Y.Ö.’nün kullandığı 06 YR 523 plakalı araçla Kulu girişindeki Ahmet Baran Caddesi’nde çarpışıyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 68 ACD 239 plakalı otomobil içerisinde bulunan E.A. ile eşi E.A. yaralanıyor. Kaza ihbarı yapılmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırılıyor ve tedavi altına alınıyor. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatılmış durumda.