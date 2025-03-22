Konya’da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

KAZA ANI:

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen bir kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sularında Fevzi Çakmak Caddesi ile 132371 Sokak’ın kesiştiği kavşakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.M.A. (20) yönetimindeki 42 AVN 194 plakalı otomobil ile S.B. (20) kontrolündeki 42 ATM 671 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI:

Kaza sonucunda araç sürücüleri ile 42 ATM 671 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Olayın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.