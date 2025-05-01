Konya’da İki Şahıs Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞAHIS

Konya Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracının önünde kurusıkı tabir edilen silahla havaya ateş açan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, “1 Mayıs 2025 günü saat 16:00 sıralarında, Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracı, 3 Mayıs 2025’te gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı esnada, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M. K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş, ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kurusıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır.”

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ

Şüpheli M. K. emniyette verdiği ifadesinde CHP’ye sempati duyduğunu ve aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu için tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş açtığını belirtmiş. Ayrıca olay yerinde bulunan iki adet boş kurusıkı kovanı incelemek üzere muhafaza altına alınmış.

ARAMA SONUÇLARI

Şüpheli şahısların işyerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada suç unsurları bulunamamıştır. Şahıslar, 2 Mayıs 2025 tarihinde Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak sunulmak üzere gözaltına alınmıştır.