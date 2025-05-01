Konya’da İki Şüpheli Yakalanmıştır

VALİLİK AÇIKLAMASI YAPTI

Konya Valiliği, CHP’ye ait bir aracın anons yaptığı esnada, havaya kurusıkı tabancayla ateş açılması olayıyla ilgili bilgi verdi. Olay kapsamında iki şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Valilik açıklamasında, “01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi’nin sesli yayın aracı, 03.05.2025’te gerçekleştirilecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’ndeki bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiştir; ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar, kurusıkı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanmıştır.” denildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ VE YAPILAN ARAMALAR

Şüpheli M.K., emniyette verdiği ifadede CHP’ye sempati duyduğunu ve aracın 70 plakalı olmasından dolayı hemşehrisi olduğu için tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini belirtti. Olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanın bulunduğu ve incelenmek üzere muhafaza altına alındığı kaydedildi. Ayrıca, şüpheli şahısların iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisi verildi. Şahıslar, 02.05.2025 tarihinde Çumra Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı.