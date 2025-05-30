Konya’da İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA YARALILAR

Konya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralanıyor. İlk olay, Yeni Konya Antalya Kara yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Beyşehir Derebucak ilçeleri Akçabelen Mahallesi civarındaki yol, yağmurun etkisiyle kayganlaştı ve iki tır çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanıyor ve olay yerine gelen ambulanslarla Derebucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

UZUN SÜRE ULAŞIMA KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle yol, uzun bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapalı kalıyor. Tırların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden başlıyor. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ve trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak amacıyla önlemler alıyor. Diğer trafik kazası ise Hüyük ilçesinde yaşanıyor. Caddede meydana gelen bu kazada, araziye devrilen motosiklette bulunan 3 kişi yaralanıyor.

MOTOSİKLET KAZASINDA ÜÇ YARALI

Alınan bilgilere göre, E.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet, seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak araziye devriliyor. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte motosikletteki yolcu olarak bulunan 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.