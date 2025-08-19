Konya’da Kadın Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

KADININ PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Konya’da polis ekiplerinin inceleme yaptığı bir kadın, korkunç bir olayın faili olduğu belirlendi. Daha önce sahte kimlik taşıdığı ortaya çıkan, 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan kadının, 2007 yılında Kırıkkale’de eşini öldürüp, cesedini 9 ay boyunca banyodaki küvet içinde saklayan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Merkez Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Dere Mahallesi’nde şüpheli bir kadını durdurup kimlik kontrolü yaptı.

KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Gözaltına alınan kadının kimliğinin sahte olduğunu belirleyen ekipler, 51 yaşındaki Fatma Sungur olduğunu saptadı. Cetveliyle, ‘tasarlayarak yakını öldürmek’ suçundan kaydının bulunduğu ve daha önceki dönemlerde cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatma Sungur, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan Fatma Sungur’un, 2007 yılının Haziran ayında Kırıkkale’de işlediği korkunç cinayet ortaya çıktı. Olaydan 9 ay sonra, 2008 yılının Mart ayında, Kırıkkale’deki Bulvar Yapı Kooperatifi’nin 1 numaralı dairesinden gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. İncelemede, Fatma Sungur’un eşi 31 yaşındaki Özgür Sungur’u tabancayla öldürdüğü ve cesedini 9 ay boyunca küvette sakladığı belirlendi. Fatma Sungur, Emniyet’te cinayet gerekçesini “Kıskançlık yüzünden işledim. Eşim sürekli terk edeceğini söylüyordu. O gün yine ‘Seni terk edeceğim’ deyince kendimi kaybedip tabanca ile öldürdüm. Korktuğum için de 9 aydır sakladım” diyerek açıkladı.