Konya’da Kadın, Tartışma Sonucu Ölümle Sonuçlandı

KADININ CİNAYETİ İTİRAFI

Konya’da, yaşamını paylaştığı kişiyi ‘kahveye gitme’ tartışmasında göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan kadın hakkındaki soruşturma sona erdi. Bu kadın için 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Olay, 11 Şubat’ta merkez Meram ilçesindeki Gödene Mahallesi’nde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, boş bir arazide park halinde bulunan aracın içinde bir kişinin bıçakla intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Şuayip Demir’in hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında bulunan 35 yaşındaki Ayşe K. gözaltına alındı.

Ayşe K., başlangıçta verdiği ifadesinde, üç yıldır beraber yaşadığı Şuayip Demir ile sık sık kahve yüzünden tartıştıklarını söyledi. Olaydan önceki akşam çeşitli içkiler aldıktan sonra araçla geldiklerini ve kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında Demir’i bıçaklanmış halde bulduğunu iddia etti. Ancak, çelişkili ifadeler nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.’yi emniyete götürdü. Burada, çıktı tartışma sonrasında Şuayip Demir’i bıçaklayarak öldürdüğünü ve intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayşe K., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı. Ayşe K.’nin, Şuayip Demir’i bıçakladıktan sonra alkol ve uyuşturucu etkisiyle uyuyakaldığı ve sabah uyandıktan sonra olayı fark edip ihbarda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Ayşe K.’nin ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar ceza alması istenirken, zanlının olaydan bir ay önce Şuayip Demir’e “Senin hayatını karartacağım” şeklinde mesajlar gönderdiği de dosyaya eklendi.