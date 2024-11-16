Konya’da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Ölü

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Başarakavak Mahallesi’nde, akşam saatlerinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, Konya’dan Derbent ilçesi istikametine seyir eden 42 RK 091 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

HAYAT KAYBINA YOL AÇTI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, kaza sonrası araçlarda bulunan Hüseyin Şimşek ile Muhammet Güler’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayrıca, kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri sonunda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni morga taşındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.