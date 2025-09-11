Haberler

Konya’da Kamyon Devrildi, İki Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, sabaha karşı saat 06:30 sıralarında Karapınar-Ereğli kara yolu üzerindeki Kürtül mevkiinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, S.E. yönetimindeki 35 CJJ 453 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü S.E. ve kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları, daha sonra ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürdü ve tedavi altına aldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Menemen Futbol Kulübü, Alican’ı transfer etti

Menemen Futbol Kulübü, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 puan toplarken, orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Özfesli, çeşitli takımlarda deneyim kazandı.
Haberler

Altınköy Açıkhava Müzesi’nde Değirmen Var

Altınköy Açıkhava Müzesi'ndeki 100 yıllık su değirmeni, un üretimiyle köy ekmeği ve pideye dönüşüyor. Usta Sefer Ezgin, bu geleneği yaşatmayı sürdürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.