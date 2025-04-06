Konya’da Kapıcı Cinayeti: Site Sakini Vuruldu. KONYA – Site Görevlisi, Husumetli Komşusunu Öldürdü. Zanlı Polis Tarafından Yakalandı. Olay Gece Saatlerinde Meydana Geldi. Av Tüfeği İle Saldırı Gerçekleşti. Soruşturma Devam Ediyor

KONYA’DA SİTE OTOPARKINDA CİNAYET: KAPICI, SİTE SAKİNİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir site içinde yaşanan olayda, kapıcılık yapan kişi, site sakinini otoparkta av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Kargı Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Sitede kapıcı olarak çalışan Gültekin Y., daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil’i, otoparka indiği sırada av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ancak Alıcıoğlugil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cinayet zanlısını olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Polisin incelemelerinin ardından Alıcıoğlugil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Zanlı Gültekin Y. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HUSUMETİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cinayetin, zanlı ile kurban arasındaki eski bir husumetten kaynaklandığı iddia ediliyor. Polis, olayın perde arkasını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haber, Konya’da yaşanan şiddet olaylarının toplum üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.