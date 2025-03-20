Konya’da Kar Yağışı, Don Uyarısı Yetkililerden

KAR YAĞIŞI DONDAN SONRA ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Konya’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde don olayıyla devam etti. Kar yağışının hububat üreticilerini sevindirdiği belirtilirken, uzmanlar, geçen haftalarda etkili olan sıcak havaların meyve ağaçları ve sebze üretiminde olumsuz etkilere yol açtığını vurguladı. Tarım sigortası hakkında uyarılarda bulunuldu. Konya Ovası’nda mart ayına kadar zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ağaçlarda çiçeklenme dönemi başladı. Çarşamba sabahı etkili soğuk hava ve kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde don olayına yol açtı. Meyve ve sebze çiftçileri, bitkilerindeki çiçeklerin dökülmesi ve ürünlerindeki donmalardan endişe ediyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, donma sonrası üretim rekoltelerinde düşüş yaşanabileceğini belirtti. “Şu anda çiftçilerimizin yapabilecekleri herhangi bir şey yok.”

ÇİFTÇİLERİN ENDİŞESİ ARTIYOR

Sıcak havaların meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına sebep olduğunu ifade eden Kırkgöz, “Mart ayının ortalarına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ağaçların çiçek açmalarının biraz daha erken dönemde gerçekleşmesine neden oldu.” dedi. Erken çiçeklenme, özellikle Akşehir ilçesi gibi meyvecilik yoğun olan bölgelerde etkili oldu. Ancak 19 Mart’ta başlayan kar yağışı ve soğuk hava, ağaçların çiçeklenme dönemine zarar verdi. Kırkgöz, çiftçilerin bu duruma karşılık yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtirken, ilerleyen dönemlerde çiçeklenmenin tekrarlanmasının zor olduğunu ve ürün rekoltelerinde bir düşüş yaşanabileceğini öngördü.

PATRON ŞARTLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Kar yağışının hububat alanlarında olumlu bir etki yarattığını belirten Burak Kırkgöz, “Bu kar yağışı, çiftçilerin sulamaya hazırlandığı dönemde bayram sevinci yarattı. Konya’da kar yağışı, bölgesel olarak 35-40 santime kadar ulaştı ve bu durum hububatların sağlığını olumlu etkiliyor.” dedi. Ancak meyve ve sebze üreticilerinin durumu hüzne dönüştü. Kırkgöz, don olaylarına karşı tarım sigortası yaptırılmasını önerdi. “Dona karşı çiftçilerimizin yapabileceği bir şey yok. Sadece TARSİM sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Böylece çiftçilerin zararlarının bir kısmı karşılanabiliyor.” şeklinde konuştu.

ÜRÜCÜLERİN GÖRÜŞLERİ

Meyve ve sebze satan Mustafa Acar, “Havalar çok sert esiyor, ağaçlar üşür ve çiçekler dökülür.” diyerek endişesini dile getirdi. Bahçesinde meyve ağaçları bulunan Ramazan Sarıaltın, “Geçen günlerde kısa kollularla gezdik. Şimdi ağaçlar çiçeklerini erken açtı, kış geri gelince meyve fiyatları muhtemelen artacak.” dedi. Mehmet Özçiğdem ise mart ayının hava şartlarının belirsiz olduğuna dikkat çekerek, “Bu ay üreticiler için tehlikeli. Ne zaman sıcak ne zaman soğuk olacağını kestiremiyoruz.” şeklinde konuştu.