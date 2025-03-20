Konya’da Kar Yağışı Nedeniyle Sürücülere Uyarı

KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA UYARILARI

Konya ve çevresini etkileyen kar yağışı, tipisi ve buzlanma nedeniyle yola çıkacak sürücülere uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Uzmanlar, sürücülerin yetersiz uyku ve yorgunluk durumlarında yola çıkmamaları gerektiğini belirtiyor. Araç bakımı, kış lastiği kullanımı ve hız kurallarına uymanın, kazaların azalmasına büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.

TOPLU TAŞIMA ÖNCELİĞİ

Konya’yı çevre illere bağlayan kara yollarındaki kar yağışı ve tipi sonrası uzmanlar, özellikle yola çıkacak sürücülere dikkat edilmesi gereken noktaları aktarıyor. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, “Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı, buzlanma, buna bağlı olarak sis devam ediyor. Öncelikle mecbur kalmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamız gerekiyor. Kendi araçlarımızı kullanmamak daha uygun olur. Hem kendi güvenliğimiz, hem de diğer taşıt ve yol kullanıcılarının güvenliği açısından iyi olacaktır. Ancak mecburen gerekiyorsa, çeşitli önlemlerimizi almamız gerekiyor” diyor.

ARAÇ BAKIMI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ceylan, sürücülerin yola çıkmadan önce yapmaları gerekenler hakkında bilgi veriyor: “Öncelikle araç bakımlarımızın vaktinde yapılması bunun en başında motor suyunun antifrizli olması gerekiyor. Lastiklerimizin kış lastiği olması gerekiyor ve diğer silecekler, silecek suyumuz bunların da dolmayacak şekilde ayarlanması gerekir. Hız sınırlarına dikkat etmemiz gerekiyor, öndeki araçla takip mesafemizi korumamız gerekiyor. Trafig kurallarına ve trafik işaretçilerine kesinlikle uymamız gerekir. Gizli buzlanma meydana gelebilir, özellikle dikkat etmesi gerekiyor.”

KAZALARI AZALTMAK İÇİN TEMEL ÖNLEMLER

Ceylan, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmasının önemine de değiniyor. “Yorgun, dalgın veya uykulu olarak araç kullanmasınlar. Cep telefonuyla veya diğer elektronik cihazlarla uğraşmasınlar. Kendilerini yola odaklamaları gerekir.” şeklinde uyarıyor. Sürücüler basit tedbirler alarak büyük kazaları önleyebileceği gibi, bu tedbirleri almayarak büyük tehlikelerle karşılaşabilirler. “Bu basit önlemleri alarak tedbirli şekilde trafikte seyahat etmeleri, trafik kazalarını en aza indirmesi için oldukça önemli bir konu” diye ekliyor.